В детском лагере "Металлист" на Камчатке вожатые издевались над ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мальчик позвонил своей маме и, заливаясь слезами, сказал, что вожатые и инструктор по физической подготовке связали его и начали бить по голове. Друг школьника снял издевательства на камеру. Вожатые отобрали у него телефон и удалили видео, но мальчик уже успел отправить кадры родителям.
27-летний физрук объяснил, что решил связать ребёнка перед отбоем "ради шутки". Однако шутка не удалась: мужчину уволили из лагеря, а Следственный комитет проводит проверку по факту издевательств над ребёнком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.