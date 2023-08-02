Shot: вожатый связал ребёнка перед отбоем в детском лагере на Камчатке

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В детском лагере "Металлист" на Камчатке вожатые издевались над ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мальчик позвонил своей маме и, заливаясь слезами, сказал, что вожатые и инструктор по физической подготовке связали его и начали бить по голове. Друг школьника снял издевательства на камеру. Вожатые отобрали у него телефон и удалили видео, но мальчик уже успел отправить кадры родителям.

27-летний физрук объяснил, что решил связать ребёнка перед отбоем "ради шутки". Однако шутка не удалась: мужчину уволили из лагеря, а Следственный комитет проводит проверку по факту издевательств над ребёнком.

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