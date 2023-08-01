Попугай из Швейцарии был остановлен на границе в Псковской области

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Удивительный случай произошел на российско-латвийской границе в Псковской области: попугаю из Швейцарии было отказано во въезде. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Фото: pixabay.com

Встреча на границе

На пункте пропуска в Псковской области бдительные сотрудники Россельхознадзора проводили тщательный досмотр прибывающих животных. В ходе этой плановой проверки им попался жизнерадостный попугай, следовавший из Швейцарии. Однако путешествие попугая приняло неожиданный оборот, так как сотрудники обнаружили отсутствие у него необходимых ветеринарных документов.

Обеспечение ветеринарного соответствия

В целях предотвращения распространения болезней и сохранения местной флоры и фауны сотрудники таможенной службы настаивают на соблюдении строгих ветеринарных требований ко всем прибывающим животным.

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