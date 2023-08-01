"Известия": дядя девушки, которую удерживали в плену 14 лет, рассказал о её состоянии

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дядя девушки, которая провела в плену 14 лет, рассказал, как она себя чувствует. Мужчина напомнил, что его племянница пропала в 2009 году.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По его словам, девушка не рассказывает, что именно с ней произошло. Мужчина пока не собирается её расспрашивать об этом. Он пояснил, что племяннице понадобится порядка шести месяцев для освоения в социуме и восстановления.

"Видел уже её. Неплохо. Я думал, будет хуже", — подчеркнул мужчина в беседе с "Известиями".

Ранее сообщалось, что девушка сбежала из плена в конце июля 2023 года. Её похитили на железнодорожном вокзале в Челябинской области в возрасте 19 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По мнению адвоката Александра Карабанова, мужчине, который удерживал девушку в рабстве, может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.