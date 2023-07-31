Адвокат Карабанов объяснил, как накажут маньяка из Челябинска и его мать

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Какое наказание грозит Владимиру Ческидову из Челябинской области, который 14 лет удерживал в плену похищенную девушку, а также будет ли мать маньяка, умолчавшая об этом, считаться соучастницей преступления, рассказал адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

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По словам эксперта, следствие изучит все обстоятельства уголовного дела и даст юридическую оценку действиям его фигурантов, в том числе матери обвиняемого.

Если следствие всё-таки решит предъявить обвинение матери за пособничество, то факт помощи в освобождении пленницы будет оценен судом как деятельное раскаяние, что отразится и на приговоре, объяснил собеседник издания.

Что касается самого маньяка, то он, если его признают вменяемым, имеет все шансы получить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Если же он будет признан невменяемым, то будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение, заключил юрист.

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