Захарова сравнила методы атак ВСУ на "Москву-Сити" с терактами 11 сентября в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что террористические методы, которые Киев использует для атак на комплекс "Москва-Сити", напоминают теракты 11 сентября 2001 года в США.

Фото: ya.ru

Как подчеркнула дипломат, "Москва-Сити" является гражданским объектом, ведь в небоскрёбах находятся не только офисы и бизнес-площадки, но и жилые квартиры, никак не связанные с силовым блоком.

"11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая", — отметила Захарова в эфире "Соловьёв. Live".

По её словам, "картинка" будто повторяется.

Ранее Захарова заявила, что Киев раскрывается миру как террористическая ячейка, продолжая совершать атаки на Москву с помощью БПЛА.

Утром 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данные о попадании беспилотника ВСУ в одну из башен "Москва-Сити". На уровне 21 этажа зафиксированы повреждения фасада. На месте происшествия работают экстренные службы.