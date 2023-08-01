Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что террористические методы, которые Киев использует для атак на комплекс "Москва-Сити", напоминают теракты 11 сентября 2001 года в США.
Как подчеркнула дипломат, "Москва-Сити" является гражданским объектом, ведь в небоскрёбах находятся не только офисы и бизнес-площадки, но и жилые квартиры, никак не связанные с силовым блоком.
"11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая", — отметила Захарова в эфире "Соловьёв. Live".
По её словам, "картинка" будто повторяется.
Ранее Захарова заявила, что Киев раскрывается миру как террористическая ячейка, продолжая совершать атаки на Москву с помощью БПЛА.
Утром 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данные о попадании беспилотника ВСУ в одну из башен "Москва-Сити". На уровне 21 этажа зафиксированы повреждения фасада. На месте происшествия работают экстренные службы.
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