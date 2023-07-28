На перевале Дятлова таинственным образом пропал 18-летний парень

В районе имеющего печальную славу перевала Дятлова в Свердловской области пропал 18-летний молодой человек.

Фото: https://www.pet4you.hu/

Об исчезновении Даниила Карпикова сообщили члены поискового отряда "Прорыв", уточнившие, что связь с ним прервалась 26 июля.

В соцсетях "Прорыв" распространил ориентировку парня, которая помогла бы его найти.

"Молодой человек высокого роста — 190 сантиметров, худощавого телосложения. У юноши светлые волосы и карие глаза. Парень был одет в темные спортивные штаны и черную куртку, на ногах обуты черные кроссовки с белыми вставками", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у молодого человека с собой был чёрный рюкзак и синяя спортивная сумка. Поисковики полагают, что пропавший может нуждаться в помощи медиков.

Поиски Карпикова ведут и полицейские, и волонтёры.

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Перевал Дятлова: что случилось на самом деле?