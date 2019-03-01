Криминалисты СКР раскрыли гибель группы Дятлова на перевале

Следственный комитет Российской Федерации поставил точку в загадочной гибели туристической группы Игоря Дятлова.

Так, эксперты заявили, что гибель туристов "не имеет никакой скрытой подоплеки".

Напомним, что туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года. Из-за отсутствия каких-либо точных сведений о причинах смерти девяти человек история обросла всевозможными теориями и домыслами. Так, например, существует теория, что туристы погибли от рук беглых заключенных или же коренных жителей местных широт. Выдвигались и более смелые теории — о том, что туристическая группа Дятлова подверглась испытанию биологического оружия или даже сгинула из-за контакта с инопланетянами.

По самым скромным подсчетам, существует порядка ста версий загадочной гибели советских туристов. Самой реальной, однако, видится теория о естественно-природных причинах гибели — сход лавины, сильный мороз, зимняя гроза или же шаровая молния.

Подобной версии, судя по всему, придерживаются и в Следственном комитете Российской Федерации. По словам экспертов, именно тяжелые погодные условия повлекли за собой смерть девяти человек. Часть из них, указали специалисты, просто-напросто замерзли, не имея физической возможности поддерживать огонь. Еще одна группа туристов попытались пробиться к палатке через ураганный ветер, но погибли. Остальные же провалились под снег в поисках более надежного убежища.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уральский исследователь Валентин Дегтерев заявил, что погибших на месте, где нашли группу Дятлова, было 10, а не 9, как предполагалось раньше.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации.

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