В Ростовской области система ПВО России сбила ещё одну ракету

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области зафиксировано поражение российскими комплексами противовоздушной обороны ещё одной ракеты.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, всё произошло в Азовском районе, последствия уточняются.

Напомним, чуть ранее Киев совершил террористическую атаку зенитной ракетой комплекса С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.

Российской системой ПВО украинская ракета была перехвачена в воздухе. Обломки упали на территории города, подытожили в российском Министерстве обороны.

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