В Ростовской области зафиксировано поражение российскими комплексами противовоздушной обороны ещё одной ракеты.
Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, всё произошло в Азовском районе, последствия уточняются.
Напомним, чуть ранее Киев совершил террористическую атаку зенитной ракетой комплекса С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.
Российской системой ПВО украинская ракета была перехвачена в воздухе. Обломки упали на территории города, подытожили в российском Министерстве обороны.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.