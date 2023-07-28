В связи с сильным штормовым предупреждением власти Геленджика ввели временный запрет на купание в Черном море.
Это решение, о котором сообщается в официальном Telegram-канале муниципалитета, распространяется на все 69 пляжных зон Геленджика и близлежащих районов.
Спасатели поднимают на пляжах красно-черные флаги, предупреждая население о штормовых условиях. Штормовое предупреждение объявлено для некоторых районов Краснодарского края.
Штормовое предупреждение было объявлено накануне, и ожидается, что оно продлится как минимум до 29 июля. В этот период в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, которые могут привести к подъёму уровня воды в реках и образованию водяных смерчей над морем.
Ранее мы уже сообщили о закрытии по этой же причине пляжей в Сочи.
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