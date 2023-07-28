В Геленджике запретили купаться в море

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В связи с сильным штормовым предупреждением власти Геленджика ввели временный запрет на купание в Черном море.

Фото: https://statpad.ru/gelenzhik-trafik

Это решение, о котором сообщается в официальном Telegram-канале муниципалитета, распространяется на все 69 пляжных зон Геленджика и близлежащих районов.

Спасатели поднимают на пляжах красно-черные флаги, предупреждая население о штормовых условиях. Штормовое предупреждение объявлено для некоторых районов Краснодарского края.

Штормовое предупреждение было объявлено накануне, и ожидается, что оно продлится как минимум до 29 июля. В этот период в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, которые могут привести к подъёму уровня воды в реках и образованию водяных смерчей над морем.

Ранее мы уже сообщили о закрытии по этой же причине пляжей в Сочи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГЕЛЕНДЖИК! КУПАНИЕ ЗАПРЕТИЛ ГУБЕРНАТОР но ЛЮДЯМ ПОФИГ! ТРАГЕДИЯ В АНАПЕ! ЧТО с МОРЕМ? ПОГОДА 10.07