В Белгороде пострадала инфраструктура в результате сильного ветра

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгороде произошло бурное стихийное бедствие, в результате которого был нанесен значительный ущерб городскому ландшафту.

Фото: Fotodom. ru

В результате сильных дождей и порывистого ветра было повалено более 20 деревьев, шесть автомобилей получили повреждения различной степени тяжести. Городские власти оперативно отреагировали на ситуацию, сосредоточившись на расчистке завалов и устранении последствий стихийного бедствия.

Ведутся работы по очистке и восстановлению

Белгородские спасатели сразу же приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. В настоящее время в управление по делам ГО и ЧС города поступило сообщение о 21 поваленном дереве и шести автомобилях, получивших повреждения в результате урагана.

Наведение порядка в городе

Коммунальные службы города уже приступили к уборке поваленных деревьев в пострадавших районах. Для отвода паводковых вод в затопленных районах используется специально оборудованная техника. Кроме того, повреждены некоторые линии электропередач, но муниципальные власти заверяют население, что восстановительные работы начнутся, как только утихнет интенсивный ливень.

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