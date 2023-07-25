Администрацию поселения в Волгоградской области наказали за халатность

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате проверки администрации Филоновского сельского поселения Волгоградской области было обнаружено халатное отношение к сооружению гражданской обороны. Особенное внимание было уделено состоянию подвала, предназначенного для укрытия населения в случае радиационной угрозы.

Фото: naked-science.ru

Согласно информации, которую предоставили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мировой судья судебного участка №39 Новоаннинского района выявил, что на цокольном этаже здания, где расположено защитное сооружение гражданской обороны, а именно противорадиационное укрытие №707, собственником которого является администрация сельского поселения, не обеспечивается герметичность дверных проемов основного и запасного входов.

Кроме того, было отмечено, что элементы инженерных систем внутри защитного сооружения не окрашены в соответствующие цвета, а также отсутствует соответствующая документация.

Судебное решение подчеркнуло, что администрация обязана проводить мероприятия по гражданской обороне, разрабатывать и реализовывать планы гражданской обороны и защиты населения, проводить подготовку населения, создавать и поддерживать в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны. Ситуация требует немедленного внимания и устранения выявленных проблем для обеспечения безопасности населения в случае угрозы радиации.

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