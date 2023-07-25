Житель Дзержинска извинился за то, что переехал людей на гидроцикле

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Дзержинска, промчавшийся на гидроцикле среди участников заплыва через Волгу, извинился за свой поступок. Об этом сообщает newsnn. ru.

Фото: https://ejblawyer.com/wp-content/uploads/2018/07/ejblaw_july2018.jpg

Мужчина заявил, что не знал, что проходят какие-либо мероприятия. Никого сбивать он не хотел, а за саму ситуацию просит его простить.

Отметим, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Гидроцикл полицейские изъяли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.