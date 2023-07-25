Житель Дзержинска, промчавшийся на гидроцикле среди участников заплыва через Волгу, извинился за свой поступок. Об этом сообщает newsnn. ru.
Мужчина заявил, что не знал, что проходят какие-либо мероприятия. Никого сбивать он не хотел, а за саму ситуацию просит его простить.
Отметим, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Гидроцикл полицейские изъяли.
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