Скандал в Дзержинске: чиновники хотят приобрести машину за три миллиона рублей

Транспортное предприятие Дзержинска МУП "Экспресс" планирует купить автомобиль JAC J7 в люксовой комплектации, стоимость которого составляет три миллиона рублей. Соответствующая заявка уже размещена на сайте госзакупок.

Администрация МУП хочет, чтобы в машине был люк с электроприводом, многофункциональное рулевое колесо, а также кожаная отделка сидений и руля. Подобное приобретение возмутило членов Общероссийского народного фронта в Нижегородской области.

"Считаем, что запросы руководства муниципального предприятия должны стать несколько скромнее", — цитирует слова руководителя исполкома Народного фронта Алексея Алёхина newsnn.ru.

МУП "Экспресс" занимается троллейбусными пассажирскими перевозками в Дзержинске. Официальная прибыль компании за 2022 год составила около 200 тысяч рублей.

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