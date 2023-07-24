В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 пострадали за минувшие сутки в результате сильных пожаров, охвативших 16 провинций Алжира. Об этом сообщило в понедельник МВД республики, пишет ТАСС.

Фото: pixabay. com

Согласно данным ведомства, службы спасения эвакуируют тысячи людей из районов, где бушует огненная стихия, возникшая, по мнению синоптиков, из-за аномально сильной жары. В настоящее время в провинциях ведутся работы по ликвидации очагов возгораний.

Почти сто пожаров зафиксировано на севере страны, самые масштабные — в провинциях Беджайя, Буира, Джиджель, Тизи-Узу, отмечает информационный портал An-Nahar.

Огнем нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям. Тушение пожаров проводится при очень плохих погодных условиях, в том числе при высоких температурах и сильном ветре.

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