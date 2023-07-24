Макрон заявил об угрозе пожаров почти в половине департаментов Франции из-за засухи

Почти в половине департаментов Франции этим летом сложится сложная ситуация из-за возможной засухи. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
"До 45 департаментов Франции в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной засухи", — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что власти принимают меры по поддержке местных жителей и фермеров в условиях надвигающейся засухи. Французский лидер также отметил, что были значительно улучшены противопожарные службы, которые лучше оснащены для борьбы с лесными пожарами, которые могут возникнуть из-за засушливых условий.
Метеорологическая служба Meteo-France объявила прошедший год самым жарким за всю историю наблюдений. Кроме того, в течение всего года наблюдался 25-процентный дефицит осадков. В результате засухи около 700 муниципалитетов Франции в 2022 году испытывали периодическую нехватку воды. Власти опасаются, что ситуация может ухудшиться и в текущем году.
По их оценкам, без принятия ограничительных мер число населенных пунктов, испытывающих нехватку воды, может увеличиться почти в три раза. Территория Франции разделена на 96 департаментов.
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