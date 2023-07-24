Макрон заявил об угрозе пожаров почти в половине департаментов Франции из-за засухи

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Почти в половине департаментов Франции этим летом сложится сложная ситуация из-за возможной засухи. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

Фото: РИА Новости

"До 45 департаментов Франции в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной засухи", — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что власти принимают меры по поддержке местных жителей и фермеров в условиях надвигающейся засухи. Французский лидер также отметил, что были значительно улучшены противопожарные службы, которые лучше оснащены для борьбы с лесными пожарами, которые могут возникнуть из-за засушливых условий.

Метеорологическая служба Meteo-France объявила прошедший год самым жарким за всю историю наблюдений. Кроме того, в течение всего года наблюдался 25-процентный дефицит осадков. В результате засухи около 700 муниципалитетов Франции в 2022 году испытывали периодическую нехватку воды. Власти опасаются, что ситуация может ухудшиться и в текущем году.

По их оценкам, без принятия ограничительных мер число населенных пунктов, испытывающих нехватку воды, может увеличиться почти в три раза. Территория Франции разделена на 96 департаментов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Макрон уехал с саммита ЕС из-за продолжающихся беспорядков во Франции