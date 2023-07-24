В Свердловской области зафиксировали лесной пожар на площади 1,4 тыс. га

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Природный пожар, охвативший площадь 1,4 тыс. га, все еще активен в Невьянском районе Свердловской области, где ранее в селе Шайдуриха 41 дом был уничтожен из-за верхового лесного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник, пишет ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

По данным департамента, единственный лесной пожар в Свердловской области, который на данный момент локализован, не распространяется дальше. Также сообщается, что к вечеру 23 июля удалось ликвидировать еще один лесной пожар в Таборинской районе, его площадь составляла 3 га. Для борьбы с возгораниями задействованы 100 человек и 12 единиц техники.

Противопожарный режим и режим ЧС в региональных лесах продолжают действовать на всей территории Свердловской области. Ранее в селе Шайдуриха произошел переход огня на несколько строений из-за быстрого распространения лесного пожара, усугубленного сухой и ветреной погодой. Жители были эвакуированы, и специалистам удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. Одного человека при этом удалось спасти, но двое пострадали. В результате пожара 41 дом был уничтожен, и 35 человек остались без жилья. В связи с произошедшим возбуждены два уголовных дела.

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