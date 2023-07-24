Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РПЦ предложили разработать правила общения органов опеки с семьями
Иван Ургант может появиться на "Шоу Воли" в качестве гостя: ведущий опубликовал фото в соцсети
Кристина Асмус впервые откровенно рассказала об отношениях с мамой
Эбрахим Раиси: осквернение Корана - пример "современного невежества"
В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии
В Европе пресекли деятельность преступной группировки по нелегальной перевозке мигрантов
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности
Оплатить "Яндекс Go" теперь можно через Систему быстрых платежей

В Свердловской области зафиксировали лесной пожар на площади 1,4 тыс. га

1:32
Происшествия

Природный пожар, охвативший площадь 1,4 тыс. га, все еще активен в Невьянском районе Свердловской области, где ранее в селе Шайдуриха 41 дом был уничтожен из-за верхового лесного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник, пишет ТАСС.

В Свердловской области зафиксировали лесной пожар на площади 1,4 тыс. га
Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

По данным департамента, единственный лесной пожар в Свердловской области, который на данный момент локализован, не распространяется дальше. Также сообщается, что к вечеру 23 июля удалось ликвидировать еще один лесной пожар в Таборинской районе, его площадь составляла 3 га. Для борьбы с возгораниями задействованы 100 человек и 12 единиц техники.

Противопожарный режим и режим ЧС в региональных лесах продолжают действовать на всей территории Свердловской области. Ранее в селе Шайдуриха произошел переход огня на несколько строений из-за быстрого распространения лесного пожара, усугубленного сухой и ветреной погодой. Жители были эвакуированы, и специалистам удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. Одного человека при этом удалось спасти, но двое пострадали. В результате пожара 41 дом был уничтожен, и 35 человек остались без жилья. В связи с произошедшим возбуждены два уголовных дела.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пожары в России: горит минимум 60 тысяч гектаров леса
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Польша ищет новые источники газа и нефти
Последние материалы
В РФ создается федеральный резерв авиации для охраны лесов от пожаров
Налоговая проверит доходы Бузовой и Бородиной после скандала с блогером Блиновской
В "Украинской правде" объяснили, кто является ответственным за ночную атаку беспилотников на Москву
Памфилова: преждевременно снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования
Лидер израильской оппозиции заявил о провале переговоров по судебной реформе
В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов, обнаружены следы взрывчатки
Президент России подписал закон о внедрении цифрового рубля
На Восточном начали подготовку к запуску первого российского аппарата на Луну
В Москве строится в 6 раз больше отелей, чем в Петербурге
Как выбрать место для посева семян. Главные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников