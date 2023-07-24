Глава Крыма Аксёнов сообщил о массовой атаке дронов: "Попадание в склад боеприпасов"

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полуостров Крым подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов противника, сообщил губернатор Сергей Аксёнов.

Фото: ria.ru

По его словам, средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы ВС РФ смогли сбить 11 дронов неприятеля.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", — добавил глава Крыма в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что обломки беспилотника повредили частное домовладение в Кировском районе.

Аксёнов заверил, что специалисты профильных служб уже выехали к местам происшествия, а также призвал гостей и жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.

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