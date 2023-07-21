Гражданин Турции Имам Аталай был награждён за спасение беременной женщины в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы регионе.
Благодарственное письмо было вручено герою лично губернатором Сергеем Носовым.
По версии следствия, несовершеннолетние парень и девушка сбросили с моста свою 18-летнюю знакомую. Злоумышленники рассчитывали завладеть её квартирой, инсценировав самоубийство. С этой целью они отправили с телефона потерпевшей смс-сообщение её подруге, в котором утверждалось, что девушка планирует совершить суицид.
Свидетелем преступления стал турецкий гражданин. Мужчина бросился в воду и спас девушку. Глава региона подчеркнул, что Аталай показал пример, достойный настоящего мужчины.
Что касается обвиняемых в преступлении, то они задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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На квартире подозреваемого обнаружили улики.