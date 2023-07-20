Туристка из России попала в реанимацию в Турции. Женщина страдает от резкой боли в животе, однако врачи не могут поставить диагноз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уверены турецкие медики только в том, что полёт в РФ на обычном самолёте пациентка не переживёт, а нужен санитарный борт.
По информации канала, Кристина прилетела в Анталью с мужем, двумя детьми и племянницей, планируя отдохнуть две недели. Однако ей уже на второй день стало плохо: появились адские боли в печени.
Туристку экстренно госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы, но, как рассказал муж, врачи там поставить диагноз и понять, какая именно оперативная помощь требуется, не могут. Уже пятый день россиянка находится в таком состоянии.
Также медики не дают разрешения на транспортировку Кристины в Москву, заявляя, что она не выживет.
Ранее Pravda.Ru писала, что жительница Самарской области заболела порчей, которую не могут лечить врачи, после того, как увела мужа из семьи.
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