Глава Крыма Аксёнов: вражеский беспилотник повредил четыре здания, погибла девочка

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал населённый пункт на северо-западе Крыма, есть погибший, сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов.

Фото: ya.ru

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания", — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки вражеского дрона погиб ребёнок.

"К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — рассказал губернатор.

Аксёнов пообещал оказать всю необходимую поддержку семье.

Ранее крымские власти сообщили, что планируют эвакуировать четыре населённых пункта из-за пожара на складе боеприпасов в Кировском районе

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