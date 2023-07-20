Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал населённый пункт на северо-западе Крыма, есть погибший, сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов.
"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания", — написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки вражеского дрона погиб ребёнок.
"К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток", — рассказал губернатор.
Аксёнов пообещал оказать всю необходимую поддержку семье.
Ранее крымские власти сообщили, что планируют эвакуировать четыре населённых пункта из-за пожара на складе боеприпасов в Кировском районе
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