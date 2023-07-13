В Ростовской области 23-летняя девушка подозревается в растлении 14-летнего подростка. Пара уже давно проживает вместе и даже воспитывает собственного ребёнка.
Как пишет rostovgazeta.ru, родители школьника разрешили его возлюбленной переехать в их дом, несмотря на большую разницу в возрасте. Вскоре девушка родила ребёнка от несовершеннолетнего, после чего парень стал всё реже появляться на уроках.
В материале сказано, что недавно внутри пары случился скандал, во время которого молодая мать назвала подростка "плохим отцом".
Девушка обратилась к сотрудникам надзорных органов с жалобой на школьника. Этой ситуацией заинтересовались полицейские. МВД РФ по Ростовской области проводит проверку в отношении семьи.
Ранее сообщалось, что школьница из Новосибирска стала мамой в 11 лет. По данным регионального Минздрава, у четвероклассницы родился здоровый ребёнок.
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