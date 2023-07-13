В Ростовской области 23-летняя девушка родила ребёнка от школьника

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области 23-летняя девушка подозревается в растлении 14-летнего подростка. Пара уже давно проживает вместе и даже воспитывает собственного ребёнка.

Фото: pixabey.com

Как пишет rostovgazeta.ru, родители школьника разрешили его возлюбленной переехать в их дом, несмотря на большую разницу в возрасте. Вскоре девушка родила ребёнка от несовершеннолетнего, после чего парень стал всё реже появляться на уроках.

В материале сказано, что недавно внутри пары случился скандал, во время которого молодая мать назвала подростка "плохим отцом".

Девушка обратилась к сотрудникам надзорных органов с жалобой на школьника. Этой ситуацией заинтересовались полицейские. МВД РФ по Ростовской области проводит проверку в отношении семьи.

Ранее сообщалось, что школьница из Новосибирска стала мамой в 11 лет. По данным регионального Минздрава, у четвероклассницы родился здоровый ребёнок.