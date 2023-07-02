В Краснодарском крае сегодня, в воскресенье, 2 июля, прозвучал мощный взрыв.
Местные жители постят в социальных сетях кадры с последствиями взрыва в Приморск-Ахтарске.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Над местом поднимается чёрный дым. Позже пришла информация, что взрыв произошел рядом с военным аэродромом. Причина выясняется.
"Образовалась огромная воронка. На месте работают военные и силовики", — отмечает ведущий Первого канала.
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