В Краснодарском крае у авиабазы после мощного взрыва образовалась огромная воронка

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае сегодня, в воскресенье, 2 июля, прозвучал мощный взрыв.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/81275

Местные жители постят в социальных сетях кадры с последствиями взрыва в Приморск-Ахтарске.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Над местом поднимается чёрный дым. Позже пришла информация, что взрыв произошел рядом с военным аэродромом. Причина выясняется.

"Образовалась огромная воронка. На месте работают военные и силовики", — отмечает ведущий Первого канала.

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