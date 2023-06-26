В Красноярском крае в результате падения бетонной плиты погиб подросток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия произошла в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Погиб 14-летний молодой человек.
Погибший прыгнул с одной бетонной плиты на другую, в этот момент конструкция обрушилась на школьника. Он получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов.
Пострадавший был госпитализирован, но врачи оказались бессильны. Подросток скончался на следующий день. Районная прокуратура приступила к выяснению обстоятельств произошедшего.
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