В Красноярском крае бетонная плита оборвала жизнь школьника

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае в результате падения бетонной плиты погиб подросток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Погиб 14-летний молодой человек.

Погибший прыгнул с одной бетонной плиты на другую, в этот момент конструкция обрушилась на школьника. Он получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов.

Пострадавший был госпитализирован, но врачи оказались бессильны. Подросток скончался на следующий день. Районная прокуратура приступила к выяснению обстоятельств произошедшего.

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