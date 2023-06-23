В Красноярском крае произошло землетрясение

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Успенском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Подземные толчки были зафиксированы около 13:30 по местному времени. Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших не зарегистрировано. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, в четверг, 22 июня, в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов. Эпицентр толчков залегал на глубине порядка 10 километров.

Также в акватории Чёрного моря в начале февраля 2023 года было зафиксировано землетрясение в районе Алушты. Магнитуда толчков составила 3 балла.

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