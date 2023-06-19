В аэропорту Шереметьево буксировщик врезался в самолет

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московском аэропорту Шереметьево буксировщик врезался в самолет авиакомпании "Победа". Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Фото: Вадим Савицкий

Речь идет о рейсе DP 6538, который прибыл из Иркутска. В связи с происшествием пассажиров задержали на борту судна.

Пилот самолета объявил, что рейс будет считаться завершённым после того, как самолет будет отбуксирован. Отмечается, что воздушное судно получило небольшие повреждения.

Несмотря на то, что полет продолжался около шести часов, пассажиры сохраняли спокойствие. Вместо буксировщика к борту подали трап.

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