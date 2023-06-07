В Шереметьево афганский самолет не освободил полосу и вызвал тревогу

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прилетевший из Афганистана самолет Boeing 737 вызвал тревогу в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ru.wikipedia. org

После того, как судно приземлилось, оно долго не освобождало взлетно-посадочную полосу. В самолете находились 44 человека и семь челнов экипажа.

Спустя какое-то время пилоты активировали код, предупреждающий об аварийном происшествии на земле. Служба безопасности аэропорта выдвинула предположение, что на борту может быть неисправность или его захватили террористы.

Позднее было выяснено, что пилоты не знали, что необходимо освобождать полосу. Тревогу сняли.

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