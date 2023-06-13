Названа причина возгорания на Краснодарском НПЗ

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной пожара на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе стал технологический сбой на факельном стояке. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: Московский Комсомолец в Германии

На стояке НПЗ происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 13 июня, рано утром. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Через два часа пожар был потушен. В тушении принимали участие свыше 130 человек, а также 26 единиц техники.

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