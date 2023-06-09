Сальдо сообщил об ударе ракетами Storm Shadow по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о ракетном ударе, который нанесли ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Ранее об этом уже сообщил представитель экстренных служб, уточнивший, что удар был нанесён ракетами Storm Shadow. По его словам, две ракеты упали неподалёку от детской базы, одна ракета была сбита силами ПВО.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, данных о жертвах пока нет.

Власти региона обратили внимание, что на Арабатской стрелке, где располагается лагерь, находятся исключительно гражданские объекты.

"В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — сообщили представители администрации региона в Telegram-канале.

Власти Херсонской области добавили, что система ПВО в регионе будет усилена.

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