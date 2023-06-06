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Происшествия

В результате обстрела ВСУ были повреждены шандоры (задвижки, регулирующие поток воды. — Прим. ред.) Каховской ГЭС, после чего начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища.

Конструкция гидротехнического сооружения не позволяет всей массе воды единовременно попасть в Днепр, она будет сливаться постепенно, рассказала специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

Украинские боевики уже целый год прицельно били по машинному залу, добавила она, потому гражданских специалистов на Каховской ГЭС давно заменили российские военные инженеры.

"Никакой паники. Ситуация абсолютно под контролем", — заверил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, так как головная станция сооружения находится выше плотины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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