Опубликовано первое видео уничтожения дрона-камикадзе над подмосковной Рублевкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские Telegram-каналы опубликовали видеокадры уничтожения беспилотника-камикадзе в небе над Рублёвкой в Московской области.

Утром 30 мая несколько ударных дронов атаковали жилые кварталы в Москве и Подмосковье. Информацию подтвердил столичный мэр Сергей Собянин, который отметил, что беспилотникам удалось нанести лишь незначительные повреждения нескольким зданиям. Он уточнил, что в результате налёта дронов никто не пострадал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поспешил успокоить жителей региона, которые слышали звуки взрывов. Он пояснил, что это результат работы российской ПВО, которой удалось сбить несколько БПЛА.

Ранее жители дома на территории Новой Москвы показали обломки ударного дома, которые обнаружили на улице после взрыва на верхнем этаже здания.

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