Очевидцы рассказали о двух взрывах в Краснодаре: "Была вспышка, а затем заложило уши"

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 26 мая, жители Краснодара услышали два громких хлопка, которые были похожи на взрывы. Один из очевидцев рассказал, что первый грохот произошёл около пяти утра. Спустя 20 минут снова послышался звук, напоминающий работу газонокосилки, после чего "опять бабахнуло".

Фото: https://t.me/rt_russian/159113

Другая свидетельница событий сравнила звук с гулом от мопеда, затем произошёл взрыв. Женщину отбросило вперёд.

"Уши заложило, начали все машины мигать", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".

В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре города.

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