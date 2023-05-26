Сегодня, 26 мая, жители Краснодара услышали два громких хлопка, которые были похожи на взрывы. Один из очевидцев рассказал, что первый грохот произошёл около пяти утра. Спустя 20 минут снова послышался звук, напоминающий работу газонокосилки, после чего "опять бабахнуло".
Другая свидетельница событий сравнила звук с гулом от мопеда, затем произошёл взрыв. Женщину отбросило вперёд.
"Уши заложило, начали все машины мигать", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре города.
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