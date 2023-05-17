В Озёрске Челябинской области замдиректора организации, предоставляющей ритуальные услуги, хотел избавиться от своего конкурента за 100 тысяч рублей, пишет kursdela.biz со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации издания, мужчина нанял киллера, который должен был убить сотрудника конкурирующей организации. Отмечается, что исполнитель преступления получил от заказчика двуствольное охотничье ружьё и 49 патронов, однако впоследствии передумал совершать правонарушение и рассказал обо всём оперативникам.
В итоге суд приговорил похоронщика к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.
Документ ещё не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчина получил 12 лет тюрьмы за убийство двухлетней дочки.
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