В Челябинской области похоронщик хотел избавиться от конкурента за 100 тысяч рублей

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В Озёрске Челябинской области замдиректора организации, предоставляющей ритуальные услуги, хотел избавиться от своего конкурента за 100 тысяч рублей, пишет kursdela.biz со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: publimetro.cl

По информации издания, мужчина нанял киллера, который должен был убить сотрудника конкурирующей организации. Отмечается, что исполнитель преступления получил от заказчика двуствольное охотничье ружьё и 49 патронов, однако впоследствии передумал совершать правонарушение и рассказал обо всём оперативникам.

В итоге суд приговорил похоронщика к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Документ ещё не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчина получил 12 лет тюрьмы за убийство двухлетней дочки.