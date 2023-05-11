Подруга убитой в Балашихе девушки раскрыла секреты её личной жизни

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковной Балашихе продолжается расследование убийства 18-летней Виктории Пахуновой, которую, по предварительной информации, задушили сотрудники Росгвардии. Вместе с тем близкая подруга погибшей Ирина рассказала корреспонденту интернет-издания "Подмосковье Сегодня" подробности ее семейных скандалов.

Фото: ya.ru

По словам Ирины, убитая девушка родилась в Вознесенском районе Нижегородской области, где ее воспитывала бабушка. После того как бабушка умерла, Пахунова переехала в Балашиху к матери. Но та не уделяла ей особого внимания, потому что старалась устроить свою личную жизнь.

«В то время, как сама мама трудилась на двух работах, ее сожитель нигде не работал. Вика была для них «лишним ртом». Мужчина всячески гнобил Вику, требовал, чтобы она оплачивала жилье», — вспоминает подруга Пахуновой.

Ирина отметила, что погибшая была очень доброй девушкой, но любила «потусить» со знакомыми, в числе которых были два молодых человека, подозреваемых в убийстве. По данным следствия, двое сотрудников Росгвардии сначала оглушили кавалера Пахуновой, а затем всю ночь издевались над девушкой.

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