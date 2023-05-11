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Мухин рассказал о действиях выживших боевиков ВСУ после окончания СВО на Украине

0:48
Мир

После окончание спецоперации на Украине мировая обстановка не станет более стабильной. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.

Мухин рассказал о действиях выживших боевиков ВСУ после окончания СВО на Украине
Фото: Министерство обороны Украины

Он отметил, что западное вооружение активно распространяется по всему миру через чёрные рынки и попадает в руки боевиков. Кроме того, выжившие украинские солдаты продолжат совершать преступления, считает эксперт.

"Будут организовывать криминально-диверсионные группы, которые будут действовать в интересах западных спецслужб в самых разных странах", — цитирует слова Мухина "Военное дело".

Основной задачей данных группировок станут организация госпереворотов и террористических актов. Политолог заявил, что с этими явлениями мир столкнётся в ближайшие годы.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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