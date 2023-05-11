В Якутии из-за наводнения шесть многоквартирных домов ушли под воду

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате сильного наводнения в якутском поселке Бясь-Кюель полностью затопленными оказались шесть многоквартирных домов и несколько частных домовладений, в четырех районах республики объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/article-2017-05/160282dffeb326281c5b7a366b95e159.jpg?itok=jPrSdkEU

Обильные снегопады, последовавшие за резким весенним потеплением, привели к подъему уровня воды до критически высоких отметок. Начало наводнения пришлось на 7 мая, когда жители поселка Бясь-Кюель проснулись среди ночи. Они обнаружили, что их имущество почти полностью погружено под воду, сообщает vostokmedia. com.

Итогом "мокрой ночи" стало затопление шести многоквартирных домов и нескольких частных строений. Четыре дома были отключены от газоснабжения, а местная больница оказалась под угрозой. Уровень воды почти на метр превысил критическую отметку.

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