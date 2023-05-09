Чего не стоит делать при похмелье

Врач: "При похмельном синдроме не стоит пить кофе"

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Похмелье — суровая расплата, поджидающая каждого, кто превысил норму алкоголя на вечеринке или во время шашлыков на природе. Корить себя — пустая трата времени, гораздо важнее привести себя в порядок. Как безопасно для здоровья справиться с похмельем — рассказала психиатр-нарколог Татьяна Карпова.

Фото: pixabay.com

Какие есть способы побороть похмелье

Важно следить за тем, сколько и что вы пьёте. Если вы выпиваете рюмку за рюмкой (или бокал за бокалом), не закусывая, то похмелье вам обеспечено. Однако важно не только количество выпитого, но и сопутствующая еда. Поэтому если вы хотите нанести удар похмелью прежде, чем оно навредит вам, то выбирайте правильное меню. Не сочетайте жирное мясо, сладости и фрукты вместе с алкоголем. И обязательно запивайте алкоголь водой. Золотая пропорция — 1 к 2. Так вы снизите возможность появления похмелья.

Чувствуете, что завтра станете жертвой похмелья? От него все ещё можно уйти. Достаточно постараться искусственно вызвать рвоту. Для этого необходимо надавить на корень языка пальцами. Неприятная, но действенная процедура очистит организм и поможет чувствовать себя легче.

Восстанавливать водный баланс лучше всего при помощи обильного питья. Помогут также травяные чаи, бульон, минералка. Лечебная минеральная вода восстанавливает работу почек, снимает отёчность тканей, восполняет запасы солей и минералов в организме.

Обязательно постарайтесь выспаться и набраться сил. Очень часто похмелье мешает нормально сну с глубокой фазой сна. Более того, алкоголь и его последствия способны спровоцировать бессонницу. Поэтому крепкий сон — лучший друг в борьбе с похмельем.

Также постарайтесь принять ванну или душ после похмелья. Он вас взбодрит и поможет вывести токсины из организма.

Примите витамин С. Он укрепляет иммунитет, связывает токсины и помогает их вывести из организма без особых проблем. Для этого целесообразно употреблять воду с соком лимона и лайма, а также травяные чаи с долькой лимона.

Проголодались? Старайтесь сразу не налегать на жирную и сладкую пищу. Лучшими продуктами вашего стола станет бульон с нежирным мясом. Также хорошим перекусом может стать овсяная каша. Овсяная каша на молоке обволакивает стенки желудка и довольно положительно воздействует на пищеварительный тракт. Клетчатка, входящая в состав крупы, способствует удалению шлаков из организма.

Не можете выйти из похмельного состояния самостоятельно? В этому случае лучше вызвать бригаду медиков. Они поставят капельницы и помогут выйти из тяжелого состояния.

Чего не стоит делать при похмелье

Похмеляться после бурных посиделок — плохая идея. Скорее всего, вам станет плохо: тошнота, рвота и диарея вам обеспечены. Также не стоит пить кофе. Похмельный синдром он не снимет, а вот боли в животе обеспечит.

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