В селе Успенка Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожара

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокурор Тюменской области Владислав Московских пообещал проконтролировать оказание помощи местным жителям, которые пострадали из-за пожара.

Фото: РБК

В nashgorod.ru заявили, что граждане получат по 50 тысяч рублей.

По информации журналистов, в селе Успенка введён режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работают зампрокурора региона Александр Чернышев и прокурор муниципалитета Денис Коротаев, отметили в СМИ.

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