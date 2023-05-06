Прокурор Тюменской области Владислав Московских пообещал проконтролировать оказание помощи местным жителям, которые пострадали из-за пожара.
В nashgorod.ru заявили, что граждане получат по 50 тысяч рублей.
По информации журналистов, в селе Успенка введён режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работают зампрокурора региона Александр Чернышев и прокурор муниципалитета Денис Коротаев, отметили в СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.