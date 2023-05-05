Причинами смога в Новосибирске стали лесные пожары в Омской и Тюменской областях

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Причины смога и гари в Новосибирске, которые ощущают жители города и области в мае, назвала мэрия. По словам властей, это связано с лесными пожарами в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.

Фото: Aleksander Svetlov/via Globallookpress.com

"Невозможно открыть окна в Октябрьском районе: во-первых, запах горелого, во-вторых сплошная пыль", — рассказала atas.info сибирячка.

Некоторые жители ранее утверждали, что причиной задымления являются горящие мусорные полигоны. Однако официальные источники отрицают эту версию. Пожаров на полигонах МУП города нет, работа служб идёт в штатном режиме. Кроме того, ситуация с воздухом также может быть связана с палами травы в регионе и жаркая безветренная погода.

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