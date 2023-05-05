Причины смога и гари в Новосибирске, которые ощущают жители города и области в мае, назвала мэрия. По словам властей, это связано с лесными пожарами в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.
"Невозможно открыть окна в Октябрьском районе: во-первых, запах горелого, во-вторых сплошная пыль", — рассказала atas.info сибирячка.
Некоторые жители ранее утверждали, что причиной задымления являются горящие мусорные полигоны. Однако официальные источники отрицают эту версию. Пожаров на полигонах МУП города нет, работа служб идёт в штатном режиме. Кроме того, ситуация с воздухом также может быть связана с палами травы в регионе и жаркая безветренная погода.
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