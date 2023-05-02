В Санкт-Петербурге обнаружили труп студентки, пропавшей в 2022 году

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 19-летней студентки, которая пропала в декабре 2022 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Фото: https://vk.com/id31163091

Информация о пропаже девушки была опубликована в конце декабря 2022 года. Она обучалась на первом курсе факультета социологии. 26 декабря она ушла из Петергофа в неизвестном направлении, с тех пор о ее судьбе было ничего неизвестно.

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