В Волгограде школьники стали жертвой грабителей, вооружённых пневматической винтовкой.
Инцидент произошёл в Дзержинском районе у гаражного кооператива. На школьников напали трое молодых людей и потребовали отдать им деньги и ценные вещи. После отказа они открыли стрельбу.
Ранее сообщалось, что подростки избили 14-летних детей в Омске.
Двое школьников получили серьёзные травмы, поэтому их отправили в реанимацию, где детей экстренно прооперировали.
"Пули прошли внутрь артерий. У других детей повреждены руки, ноги и колени. Сейчас родители детей пишут коллективное заявление", — цитирует novostivolgograda.ru слова жительницы Волгограда Ангелины Кокоевой, брат которой был в числе подвергшихся нападению школьников.
Выяснилось, что злоумышленников было четверо.
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