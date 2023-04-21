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Школьники попали в реанимацию после расстрела из пневматики в Волгограде

0:56
Происшествия

В Волгограде школьники стали жертвой грабителей, вооружённых пневматической винтовкой.

Школьники попали в реанимацию после расстрела из пневматики в Волгограде

Инцидент произошёл в Дзержинском районе у гаражного кооператива. На школьников напали трое молодых людей и потребовали отдать им деньги и ценные вещи. После отказа они открыли стрельбу.

Ранее сообщалось, что подростки избили 14-летних детей в Омске.

Двое школьников получили серьёзные травмы, поэтому их отправили в реанимацию, где детей экстренно прооперировали.

"Пули прошли внутрь артерий. У других детей повреждены руки, ноги и колени. Сейчас родители детей пишут коллективное заявление", — цитирует novostivolgograda.ru слова жительницы Волгограда Ангелины Кокоевой, брат которой был в числе подвергшихся нападению школьников.

Выяснилось, что злоумышленников было четверо.

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Опасность пневматических пистолетов многие недооценивают
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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