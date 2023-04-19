Подростки избили 14-летних детей в Омске по заказу знакомых "девочек"

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером в понедельник, 17 апреля, несколько молодых людей избили компанию 14-летних подростков на улице Омска. Как объяснили нападавшие, об этом их попросили знакомые.

Из записей наружных камер стало известно, что парни без разговоров начали драку, причём избивали мальчиков битой и телескопической дубинкой.

"Девочки позвонили, сказали, что до них докопались. Сожалею о случившемся", — цитирует издание gorod55.ru слова одного из нападавших, сказанные в ходе допроса после задержания.

Другой задержанный предложил возместить затраты на лечение пострадавших.

Правоохранители уточнили, что правовая оценка ситуации будет дана после определения нанесенного вреда здоровью мальчиков.

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