ФСБ обвинило двух юных белорусов в попытке сжечь электровоз в подмосковном депо

Федеральная служба безопасности России обвинила двух жителей белорусского города Витебска в организации диверсии. В одном из подмосковных депо они пытались поджечь электровоз.

Сообщается, что обвинение в организации диверсии группой лиц предъявлены 19-летнему Кириллу Басько и двадцатилетнему Артёму Бресских. Оба они родом из Витебска, где занимались перепродажей брендовых изделий, а также интересовались футболом, как пишет Telegram-канал "Осторожно новости".

На территории России постоянного места жительства эти двое белорусов не имели. 22 декабря 2022 года Басько и Бресских совершили попытку диверсии в депо Орехово-Зуево. Они выбрали для этого электровоз ВЛ10.

Вскоре двух молодых людей задержали на Курском вокзале. Вначале их обвинили просто в мелком хулиганстве и выписали штраф, а потом уже и по уголовной статье. И вот на днях дело о поджоге передали в следственную службу московского ФСБ. Теперь молодые люди могут провести в заключении следующие 20 лет жизни.

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