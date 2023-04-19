В Челябинске полицейским пришлось выводить из кабинета врача буйного пациента. Мужчина ворвался в помещение и потребовал его принять, а когда медик отказал, начал сыпать угрозами и обзываться.
Доктор восприняла угрозы серьёзно и вызвала наряд.
"Мужчина ворвался в кабинет к хирургу без очереди. Та отказалась его осмотреть и попросила выйти. В ответ на просьбу врач услышала ругань и угрозы расправой", — передаёт kursdela.biz.
В итоге разбушевавшегося 62-летнего пациента удалось только силовикам.
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