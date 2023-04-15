Седьмого фигуранта дела об убийстве школьника в Челябинске арестовали

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В Челябинске арестовали 19-летнего мигранта, возможного участника в убийстве 17-летнего подростка.

Уроженец Таджикистана стал седьмым по счёту фигурантом в жестокой расправе над подростком.

"Седьмого фигуранта дела задержали сегодня ночью в челябинском аэропорту. Он пытался покинуть страну и улететь в Душанбе", — передаёт kursdela.biz.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что из всех задержанных подозреваемых в убийстве парня, паспорт России есть только у одного.

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https://www.youtube.com/watch?v=1TBPG9ddUHI