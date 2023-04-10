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Москвичка пыталась отправить в США человеческий череп в посылке

1:15
Происшествия

Таможенники московского аэропорта Внуково при просвечивании посылок обнаружили в одной из них человеческий череп. Экспертиза показала, что его обладатель умер около десяти лет назад.

Москвичка пыталась отправить в США человеческий череп в посылке

Весьма странную находку обнаружили московские таможенники, работающие в аэропорту Внуково. Во время традиционного просвечивания содержимого посылок они увидели в одной из коробок череп человека. На место были вызваны представители правоохранительных органов и эксперты. Последние и установили, что этот череп принадлежал человеку, умершему около десяти лет назад.

Установлено, что данную посылку отправляла жительница Москвы по имени Ирина Лапина в адрес обитателя Чикаго Тома Бубана. Telegram-канал Shot сообщает, что такой американец действительно имеется и проживает по упомянутому в посылке адресу. Ранее у него была собственная строительная фирма, он также трудился в одной крупной банковской компании.

Пока неясно, зачем россиянка пыталась отправить череп американцу и кому именно принадлежат останки. Личность погибшего сейчас пытаются установить, проводится расследование.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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