Российские таможенники задержали в Псковской области микроавтобус, в котором находились граждане Украины. В тайнике были обнаружено десять миллионов гривен.
Попытка нелегального вывоза из России на территорию Латвии десяти миллионов гривен была предотвращена таможенниками в Псковской области. Во время досмотра водитель микроавтобуса и находящиеся внутри пассажиры подтвердили, что не вывозят с территории России ничего незаконного. Однако осмотр показал наличие тайника, в котором были плотно упакованы пачки денег.
Оказалось, что украинцы так старательно спрятали не доллары, юани или рубли, а гривны. По нынешнему курсу их сумма соответствовала 21 миллиону рублей. Все участники незаконной операции были задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В отношении украинцев могут возбудить дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Она предусматривает до двух лет лишения свободы.
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