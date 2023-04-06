Пенсионерка из Ижевска отправила телефонным мошенникам два миллиона рублей

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Ижевска оформила кредит на два миллиона рублей и отправила средства телефонным мошенникам.

По информации 62-летней россиянки, злоумышленник выдал себя за работника банка. Аферист убедил жертву, что на её имя кто-то пытается оформить кредит.

Как отметили в udm-info.ru, пострадавшая рассказала о происшествии полицейским. Уголовное дело пока не возбуждено, добавили журналисты.

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