Жительница Ижевска оформила кредит на два миллиона рублей и отправила средства телефонным мошенникам.
По информации 62-летней россиянки, злоумышленник выдал себя за работника банка. Аферист убедил жертву, что на её имя кто-то пытается оформить кредит.
Как отметили в udm-info.ru, пострадавшая рассказала о происшествии полицейским. Уголовное дело пока не возбуждено, добавили журналисты.
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