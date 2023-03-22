Жители Новосибирска заявили, что дезинсекторы подбрасывают в дома насекомых

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Новосибирска заподозрили компании, которые занимаются дезинсекцией, в распространении тараканов на территории двух домов.

Как заявили местные жители, после появления тараканов в квартирах в подъезде почти сразу же возникают объявления о платных услугах. Такое происходило несколько раз, подчеркнули граждане.

"Заметила двух молодых людей, которые зашли за мной в подъезд с пакетом. Потом спускалась вниз по лестнице и заметила, что в разные стороны разбегаются тараканы", — сказала жительница дома Раиса Вахрушева, слова которой приводит Сиб.фм.

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