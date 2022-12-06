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Прокуратура Ижевска начала проверку после жалоб о тараканах в ГКБ №3

Здоровье

В Городской клинической больнице №3 города Ижевска была проведена проверка. Ранее поступили жалобы на тараканов в детском инфекционном отделении, о чём информировала пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии, пишет udm-info.ru.

"Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что ижевчанка пожаловалась на полчища насекомых, которые размножились до большого количества. Медицинский персонал не реагировал на происходящее. Минздрав региона пояснил происходящее переводом инфекционного отделения в старые корпуса больницы. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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