Пациенты детской больницы Ижевска: лежим с ребёнком, а по нам ползают тараканы

Пациенты заявили в соцсетях, что в детском инфекционном корпусе ГКБ №3 Ижевска в палатах тараканы ползают прямо по людям. Об этом пишет издание udm-info.ru.

По словам одной из мам, которая лежит вместе с ребёнком в больнице, это не один таракан-потеряшка, а прямо стая.

Женщина также заметила, что персонал больницы не обращает внимания на жалобы пациентов, и относится к наличию тараканов как к чему-то обычному.

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